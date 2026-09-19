Плотный график не помешал: руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Королеве проголосовал онлайн

Руководитель Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Михайлов принял участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Сделать свой выбор он смог непосредственно на рабочем месте.

Для голосования Михайлов воспользовался системой ДЭГ, поэтому ему не пришлось покидать офис. Вся процедура, по его словам, заняла всего несколько минут.

Он отметил, что считает участие в выборах важной частью общественной жизни и связывает результаты голосования с дальнейшим развитием страны. Именно поэтому, подчеркнул руководитель отделения, он регулярно принимает участие в выборах.

По словам Сергея Михайлова, представители Ассоциации ветеранов СВО Московской области участвуют в избирательном процессе в разных форматах. Многие ветераны уже посетили участки лично, а некоторые работают там в качестве наблюдателей.

Таким образом, участники организации выбирают разные способы участия: одни голосуют непосредственно на избирательных участках, другие используют дистанционный формат, третьи следят за соблюдением установленных процедур в качестве наблюдателей.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы проходят в Московской области с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде округов жители голосуют за депутатов муниципального уровня.

Для избирателей Подмосковья, соответствующих установленным условиям, доступно дистанционное электронное голосование. Избирательные участки работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что явка в середине дня, 19 сентября, превысила 33%.