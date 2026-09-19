Герой ДНР Соснин проголосовал одним из первых в Люберцах

Ветеран СВО, Герой ДНР и кавалер двух орденов Мужества Кирилл Соснин пришел на избирательный участок в Люберцах в первый день выборов и отдал свой голос. Об этом сообщает Ассоциация ветеранов СВО Московской области в канале MAX.

За плечами Соснина — боевой опыт, воинские награды и путь возвращения к мирной жизни. Сегодня он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва и развивает спорт в родном округе. Кроме того, он стал финалистом программы «Герои Подмосковья».

Кирилл посетил избирательный участок и реализовал свое избирательное право.

«Сегодня свой выбор я сделал», — отметил Кирилл Соснин.

В Ассоциации ветеранов СВО Московской области подчеркнули, что для них важно рассказывать о товарищах, которые после возвращения продолжают работать, осваивать новые направления и участвовать в жизни своих городов.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывало про путь Соснина: от участия в СВО до становления директором спортшколы в Люберцах.