Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных из Королева: «Голосую за будущее родного города»

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных одной из первых пришла на свой избирательный участок № 1111, расположенный в гимназии № 18 имени И.Я. Илюшина, чтобы отдать голос во второй день выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы.

Лидия Дмитриевна — коренная жительница наукограда. Она родилась в 1939 году и всю жизнь посвятила родному городу. Трудовую деятельность она начала в 16 лет на одном из градообразующих предприятий, где проработала вплоть до 1992 года. Общий стаж ветерана труда на производстве составляет около 36 лет.

«Я всегда хожу на выборы, — поделилась Лидия Дмитриевна после голосования. — Мы много работали, чтобы наш город процветал, становился красивее и удобнее для жизни молодежи. Сейчас важно поддержать тех, кто продолжит это дело. Я проголосовала за стабильность и развитие нашего Королева».

Уважаемые королевцы, не забудьте и вы сделать свой выбор. Все избирательные участки работают до 20:00.