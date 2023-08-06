Депутат Даванков рекомендует запустить бесплатные автобусы к местам купания в Московской области

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, столичному правительству следует организовать работу бесплатного автотранспорта к местам для купания в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди».

Он отметил, что следует создать условия для времяпрепровождения без риска для здоровья.

По мнению парламентария, число столичных водоемах, в которых разрешено купаться, не превышает десяти. Однако люди продолжают купаться в запрещенных для этого местах.