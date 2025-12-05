Депутат объяснил, имеют ли право жители Подмосковья продавать воду из своих скважин

Каждый собственник земельного участка имеет право пользоваться подземными водами на своей территории для личных нужд, но с определенными ограничениями. Об этом в интервью REGIONS заявил депутат Государственной думы РФ из Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что это право не является абсолютным и ограничено законодательством.

«Каждый собственник земли имеет право пользоваться подземными водами на своем участке для собственных нужд. Это включает и полив огорода, и хозяйственно-бытовые цели. Однако важно понимать, что это право не абсолютно и имеет законодательные рамки, установленные для защиты общего водного баланса и прав других граждан», — сказал Чаплин.

Если скважина пробурена на первый водоносный горизонт и не используется для централизованного водоснабжения, то предельные суточные объемы забора воды, как правило, не устанавливаются. Главное условие — использовать ресурс без нанесения вреда окружающей среде.

Совершенно иная ситуация с артезианской скважиной: для ее эксплуатации обязательна лицензия, в которой будут четко прописаны разрешенные лимиты водопользования.

Отдельный вопрос — продажа воды из скважины. По словам депутата, реализация воды соседям, магазинам или любым другим лицам, а также ее извлечение для коммерческой деятельности требуют получения лицензии на пользование недрами.

«Самовольная продажа воды незаконна и влечет за собой серьезную ответственность», — предупредил Чаплин.

Актуальность этой темы подтверждается статистикой: только в Московской области с начала года через портал «Госуслуги» поступило более тысячи заявлений на оформление подобных лицензий.

