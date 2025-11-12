«Засыпьте деревья листьями»: российским дачникам дали неожиданный совет по защите урожая

Депутат Государственной думы РФ, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин обратился к дачникам с рекомендацией использовать опавшую листву для подготовки садовых участков к зимнему сезону.

В интервью NEWS.ru политик предложил засыпать приствольные круги плодовых деревьев листьями, чтобы создать естественную защиту корневой системы от воздействия низких температур.

При работе с листвой важно учитывать состояние листвы, обратил внимание Чаплин. Листья, собранные под деревьями, имеющими признаки заболеваний, он порекомендовал компостировать.

По словам депутата, такой шаг предотвратит распространение инфекций в саду. Здоровую же листву следует распределить вокруг основания деревьев, где она послужит эффективным натуральным утеплителем.

