Депутат оценил шансы принятия закона о тунеядстве в России

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин оценил вероятность принятия в России закона о тунеядстве как крайне низкую. По его мнению, такой закон изначально неэффективен и может привести к негативным последствиям, пишет « Газета.ru ».

Основной причиной низкой вероятности принятия закона является текущая ситуация на рынке труда. Несмотря на то что общий уровень безработицы в России составляет 2,3% (исторически минимальный показатель), в отдельных регионах наблюдается серьезный дефицит рабочих мест.

Исторический опыт показывает, что подобные меры могут иметь обратный эффект. В советский период закон о тунеядстве привел к появлению фиктивных трудоустройств и развитию теневого сектора экономики.

Современный пример Белоруссии также демонстрирует риски такого подхода. Введенное в 2015 году требование об уплате сбора для неработающих граждан (около €170 в год) вызвало массовые протесты и было приостановлено в 2017 году.

Вместо введения штрафов Никитин предлагает создавать реальные стимулы для официального трудоустройства. Одним из таких стимулов должно стать повышение минимального размера оплаты труда. С 2025 года МРОТ увеличен до 48% от медианной зарплаты, а к 2028 году ожидается его рост до ₽35 тыс.

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