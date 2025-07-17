Названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера

Летняя жара превращает спальню в душную парилку, лишая миллионов людей нормального сна. Общественная служба новостей узнала , какие хитрости и правила помогут заснуть летом.

Эксперты рекомендуют начинать подготовку ко сну с правильного питьевого режима — в течение дня нужно выпивать достаточное количество воды, но перед сном лучше ограничиться небольшим стаканом.

Физические нагрузки вечером только усугубляют проблему. Тренировки стоит завершать минимум за 3 часа до отхода ко сну — за это время организм успеет остыть. Альтернативой может стать теплый душ, который охлаждает эффективнее, чем холодный. Резкий перепад температур вызывает обратную реакцию организма — усиленную выработку тепла.

Также отмечается, что спальное место требует особого внимания в жаркий период. Толстые матрасы и зимние одеяла лучше заменить на тонкие модели из натуральных материалов. Неожиданно эффективным оказывается простой прием — охлаждение постельного белья в морозильнике за 30 минут до сна.

Одежда для сна должна быть из дышащих натуральных тканей. Вопреки распространенному мнению, спать без одежды в жару не рекомендуется — это нарушает терморегуляцию тела. Легкая хлопковая пижама помогает поддерживать комфортную температуру в течение всей ночи.

Специалисты советуют также обратить внимание на расположение спального места. В комнате всегда прохладнее у пола, поэтому временный переезд на матрас вниз может стать простым решением проблемы.

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