Украинский бюджет не располагает необходимой суммой для выполнения мобилизационного плана в 500 тыс человек, озвученного ранее президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В опубликованном YouTube-каналом «Украинская правда» ролике украинский нардеп высказал предположение, что глава государства, говоря о цифре в 500 млн новых штыков, мог допустить ошибку, ибо на это нужна гигантская сумма, которую Железняк отказался назвать.

«У нас таких денег нет», — заявил он.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.