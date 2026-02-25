Десять историй о главном: в Королеве завершился конкурс патриотический песни для детей героев

В Королеве на площадке Детской хоровой школы состоялся финал фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». Десять лучших исполнителей из городов Подмосковья представили на суд зрителей песни военных лет. Концерт, приуроченный к памятным датам, собрал аншлаг — около 500 человек, сообщает Regions.ru.

Участники мероприятия не только исполняли песни, но и рассказывали трогательные семейные истории, которые они рассказывали со сцены. После каждого такого откровения в зале повисала тишина, сменявшаяся шквалом оваций.

Ярким впечатлением вечера стало выступление 10-летнего Игоря Нарижнего из Балашихи. Несмотря на возраст, за плечами юного артиста уже есть опыт участия в телепроектах и конкурсах. На фестивале он исполнил композицию «Смуглянка». Игорь поделился, что дорогу на сцену ему открыл самостоятельно поданный запрос — семья решила попробовать силы, тем более что глава семейства является военнослужащим.

«Вначале нам отправили минус, мы учили ее с преподавателем, потом приехали на первую репетицию, а сегодня уже выступали. Захотелось выиграть», — рассказал участник фестиваля Игорь Нарижний.

Организатором мероприятия выступила продюсер Наиля Юрова, возглавляющая социально-культурный центр «Герой будущего времени». Она отметила, что проект существует с 2022 года и создан как пространство для творческой реализации детей из семей военнослужащих, участников СВО, а также юных жителей Донбасса и ребят, находящихся под опекой гуманитарных миссий.