Десятки продуктовых магазинов закрылись в Мурманске из-за отсутствия света

В Мурманске сложилась непростая ситуация с электроснабжением, которая напрямую ударила по повседневной жизни горожан, пишет «Коммерсантъ».

Из-за введенных ограничений и ротации потребителей электроэнергии около 20 продуктовых магазинов были вынуждены временно закрыться. Их список опубликовала местная администрация.

Основная проблема заключается в том, что при отсутствии электричества не могут функционировать современные торговые системы. В магазинах не работают онлайн-кассы, платежные терминалы, холодильное оборудование и освещение.

Некоторые торговые точки, которым удалось получить электричество, открылись, но работают с перебоями, не способными обеспечить полноценный сервис.

Власти объяснили сложившуюся ситуацию необходимостью ротации потребителей в рамках общегородского графика ограничений. Это нужно для того, избежать полномасштабных аварий в сети.

Ранее сообщалось, что жители Мурманска застряли в лифтах из-за аварии на электросетях.