Метель и ветер: энергетики устраняют последствия крупного отключения в Заполярье

Авария на линиях электропередачи привела к масштабным перебоям с электричеством в Мурманске и Североморске. Работы по восстановлению осложняются тяжелыми погодными условиями и практически нулевой видимостью.

В Мурманской области 23 января произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее часть Мурманска и Североморска. Причиной стала поломка воздушной линии электропередачи, которая не выдержала неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в компании «Россети Северо-Запад», опубликовав кадры с места происшествия, где зафиксировано падение опоры ЛЭП.

По данным энергетиков, регион накрыли метель, порывистый ветер и густой туман, из-за чего восстановительные работы идут в сложных условиях. Специалисты продолжают устранять последствия аварии, несмотря на крайне ограниченную видимость.

Перебои с электроснабжением доставили жителям серьезные неудобства. В момент резкого отключения света часть горожан оказалась заблокирована в лифтах. В социальных сетях местные жители сообщали о людях, застрявших в кабинах на продолжительное время, в том числе с маленькими детьми.

К настоящему моменту электроснабжение большей части отключенных потребителей в Мурманске уже восстановлено. Работы на оставшихся участках продолжаются, энергетики обещают вернуть свет всем абонентам в ближайшее время.

