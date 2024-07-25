Детский клинический центр имени Рошаля готовится к открытию в Подмосковье

В Красногорске завершается строительство Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стройготовность объекта достигла 99%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Завершены строительно-монтажные работы. В настоящее время ведется монтаж технологического оборудования, осуществляется завоз мебели, ее расстановка и пусконаладочные работы», — сообщил руководитель проекта компании «МСУ-1» Константин Домрачев.

В работах, организованных в две смены, задействованы порядка 1,4 тысячи человек. В больнице обустроили клинико-диагностический центр, 17 стационарных отделений, 13 операционных, вертолетную площадку для тяжелых, экстренных случаев. В ней будет установлено более шести тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. Помощь здесь ежегодно смогут получать 15 тысяч детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.