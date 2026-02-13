Детский сад под копотью: сельчане жалуются на бездействие властей после «угольного» снегопада под Хабаровском

Жители поселка Высокогорный столкнулись с необычным природным явлением: выпавший снег оказался черным. Местность покрылась слоем копоти еще в январе, сообщают Telegram-каналы. Сажа осела на домах, улицах и даже проникла в квартиры.

Причиной загрязнения стала центральная тепломагистраль, которую недавно вновь запустили в населенном пункте. В феврале 2025 года она практически полностью сгорела, и всю зиму дома отапливались электро- и дизельными пушками. Однако наладка теплоснабжения обернулась новыми проблемами: как выяснилось, на котельной отсутствуют золоуловитель и защитный бункер, из-за чего сажа беспрепятственно попадает в воздух и оседает на снег.

Особое беспокойство сельчан вызывает расположение котельной — неподалеку находится детский сад. Жалобы в администрацию результатов не дали, и местные жители были вынуждены обратиться в прокуратуру.