Обычная постель за неделю может превратиться в опасный биологический очаг, который ослабляет иммунитет и провоцирует тяжелые аллергические реакции. Об этом в беседе с REGIONS рассказал профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. Эксперт подчеркнул: невидимое глазу микробное обсеменение спального места происходит непрерывно, а визуальная чистота простыней обманчива.

Невидимый враг в спальне: из чего состоит постельный «коктейль»

Многие ошибочно полагают, что постель пачкается лишь со временем. Однако ткань впитывает загрязнения каждую секунду, и этот процесс многократно ускоряется, если садиться на кровать в одежде для улицы или дома, а также пускать на матрас животных.

Как поясняет эксперт, ежедневно на простынях и подушках накапливаются пыль, частицы кожи, шерсть, микробы и косметика, что со временем создает агрессивную среду, способную вызывать не только дерматит, но и хронические воспаления. Важно помнить: даже свежее постельное белье не гарантирует чистоту, если на нем спят или лежат в уличной одежде.

«Наша постель загрязняется круглосуточно. Когда мы садимся на постель в дневной одежде, когда на нее ложится наш домашний любимец, и, конечно, когда мы спим. Известно, что кожа человека обновляется ежедневно. И ежедневно до полумиллиарда отмерших клеток кожи отшелушивается, попадая вместе с потом в нашу постель. Летом, в жару, организм потеет больше — значит, постельное белье загрязняется быстрее», — объясняет Сергей Гильденскиольд.

Если ложиться спать, не приняв вечернего душа, в постель попадает целый «букет» городской среды: микроорганизмы, пылевые частицы и бактерии, осевшие на коже в офисе, транспорте и торговых центрах. С каждым днем этот коктейль накапливается, и иммунитет начинает давать сбои, запуская процессы воспаления и аллергизации. Регулярный отказ от гигиены перед сном — это прямая дорога к снижению защитных сил организма.

Главный враг аллергика: пылевые клещи и старые подушки

В зоне повышенного риска — люди, страдающие респираторными заболеваниями. По словам ученого, избыток отмерших частиц кожи привлекает в постель микроскопических пылевых клещей. Сами они не опасны и не кусаются, но продукты их жизнедеятельности способны вызвать тяжелые приступы астмы и обострения дерматитов. И чем реже меняется белье, тем быстрее растет их популяция.

Особую опасность таят в себе старые подушки. Как предупреждает профессор, наполнитель, который служит больше полутора лет, может содержать до миллиона спор самых разных грибков, включая плесневые. Это настоящий рассадник аллергенов в непосредственной близости от лица.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Пять правил здорового сна от профессора

Чтобы спальня не стала рассадником патогенов, Сергей Гильденскиольд советует придерживаться строгого гигиенического режима.

Изоляция от животных. Не пускайте домашних питомцев на кровать и не ложитесь в постель в одежде, в которой ходили по дому в течение дня.

График замены. Меняйте пододеяльники и простыни минимум раз в неделю, а наволочки — дважды в неделю, так как они больше всего контактируют с кожей лица и волосами.

Термическая обработка. Стирайте белье при температуре не ниже 55 °C, особенно если в одной загрузке с ним находятся полотенца. Эколог предупреждает: золотистый стафилококк способен жить на сухой ткани до двух недель, а возбудитель кандидоза остается активным до месяца.

Генеральная чистка подушек. Если это разрешено инструкцией, раз в полгода стирайте подушки. Эксперт рекомендует запускать двойной цикл: второй раз — в чистой воде, чтобы удалить остатки моющего средства из наполнителя.

Регулярное обновление. Если стирка запрещена, сдавайте подушки в химчистку или своевременно заменяйте их на новые.

Качественная подушка стоит от 1500 до 5 тыс. руб., однако эти расходы, по мнению профессора, несопоставимы с затратами на лечение хронической аллергии.

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