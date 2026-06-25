София и Михаил против Мэри и Ермака: какие имена выбирают россияне для новорожденных

В Кузбассе в субботу, 20 июня, обнародовали свежие данные о том, какие имена родители чаще всего давали своим детям в последнее время. Статистика, подготовленная специалистами, охватывает как популярные, так и редкие варианты, которые выбирали для новорожденных жители региона, сообщил VSE42.RU .

В женском списке безусловными лидерами остаются София, Василиса, Анна, Ева и Варвара. Эти имена уверенно держатся в топе на протяжении нескольких лет, не уступая позиций другим вариантам. Среди мальчиков самыми востребованными оказались Михаил, Артем, Александр, Роман и Тимофей — классические имена, которые традиционно пользуются любовью у родителей.

Однако есть и те, кто предпочитает отходить от привычных канонов. В графу редких женских имен попали Мэри, Эсмина, Санви, Эрнеста и Галина. Эти варианты выбирают те семьи, которые хотят выделиться и дать ребенку необычное имя.

В мужской части рейтинга редких имен оказались Серафим, Ермак, Рамазан, Мухаммад Юсуф и Альберт. Каждое из этих имен звучит необычно и привлекает внимание своей редкостью и самобытностью.

Ранее сообщалось, что более 26,7 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» получили родители в Московской области.