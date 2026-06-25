«Смотрят на дизайн, а зря»: химик назвал самые опасные материалы для кастрюль и сковородок

При выборе кухонной посуды большинство покупателей ориентируется на дизайн, вместительность и цену. Однако, как подчеркивает химик, материал, из которого изготовлена посуда, напрямую определяет, насколько безопасной будет приготовленная в ней пища. Какие кастрюли и сковороды не наносят вреда здоровью, чем опасны тефлон и нержавеющая сталь и на что обратить внимание перед покупкой, REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев.

Алюминий и тефлон: скрытая угроза при нагреве

Самым доступным по цене, но при этом наиболее хрупким и потенциально опасным для здоровья остается посуда из алюминия. При нагревании этот металл способен вступать в реакцию с кислотами и щелочами, содержащимися в продуктах, выделяя ионы алюминия, которые могут накапливаться в организме.

Тефлоновое покрытие, в свою очередь, при перегреве свыше 200 °C начинает разрушаться с выделением токсичных веществ. Эксперт предупреждает: важно избегать сколов и царапин, которые делают такую посуду особенно небезопасной для ежедневного использования.

«Самая простая и непрочная — алюминиевая кастрюля. Защитная оксидная пленка на ее поверхности легко царапается, а также повреждается при контакте с кислотами в продуктах. После чего при использовании соединения алюминия попадают в организм, а они там совершенно не нужны. В алюминиевой кастрюле нельзя готовить кислые блюда (например овощи), варить компоты и варенья», — предупреждает Николай Васильев.

Не спасает положение и широко распространенное защитное покрытие. Алюминиевая посуда часто выпускается с тефлоновым слоем — такая посуда подходит для приготовления разных блюд. Однако тефлон крайне уязвим: его легко повредить металлическими приборами, а со временем он просто стирается. Кроме того, при температуре выше 200 °C покрытие начинает разрушаться, выделяя летучие токсичные соединения, опасные при вдыхании.

Керамика и нержавеющая сталь: правила предосторожности

Керамические покрытия считаются экологичными и безопасными для здоровья, они выдерживают высокие температуры, но могут пострадать от резких перепадов нагрева и охлаждения. Также их следует оберегать от царапин. Профессор советует при покупке такой посуды обязательно требовать сертификат качества, чтобы удостовериться, что в составе покрытия нет свинца.

Популярная посуда из нержавеющей стали также требует внимательного отношения к эксплуатации. Она устойчива к коррозии, но главное правило — не допускать перегрева и пригорания продуктов, чтобы избежать появления стойких загрязнений и сохранить полезные свойства блюд. При правильном уходе такая посуда может служить долгие годы.

«Нержавейка — это сплав, который содержит тяжелые металлы: хром, никель, иногда молибден, титан. После перегрева они могут переходить в пищу, а это нежелательно! Если вы увидели, что цвет стали изменился, стальную кастрюлю лучше не использовать!» — подчеркивает профессор.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Лайфхак для проверки нержавейки в магазине

При выборе кастрюли из нержавеющей стали можно воспользоваться простым тестом: поднесите магнит. Качественные образцы этого материала обычно не притягиваются к магниту.

Также стоит обратить внимание на маркировку на дне изделия — на ней должны быть указаны буквы и цифры, обозначающие марку стали. Если маркировка отсутствует, эксперт советует усомниться в качестве товара и задуматься, стоит ли его покупать.

Важный нюанс: если кастрюля не магнитится, она не подойдет для индукционной плиты — нагрев на такой поверхности будет невозможен.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Чугун и эмаль — лидеры по безопасности

Чугунные кастрюли специалисты считают абсолютно безвредными и экологичными. Единственный их недостаток — большой вес, что не всегда удобно в повседневной готовке.

Абсолютным лидером по сочетанию доступности и безопасности профессор назвал эмалированную посуду. Она не вступает в реакцию с продуктами, не выделяет вредных веществ и выдерживает перепады температур. К тому же эмаль достаточно устойчива к царапинам, если использовать деревянные или силиконовые лопатки. При повреждении покрытия такую посуду лучше заменить, так как металл под сколами может начать окисляться.

«Очень распространены эмалированные кастрюли, и не зря. Они экономически доступны, эстетичны и, главное, безопасны. Низкоуглеродистая сталь таких кастрюль покрыта защитной стекловидной пленкой (по сути, керамикой), которая очень устойчива к нагреванию, кислотности пищи и другим повреждающим факторам. В такой посуде можно готовить и хранить пищу без ограничений! Единственное условие — избегать ударов, а также сильных перегревов, при которых образуются сколы и повреждения защитного слоя», — резюмировал Николай Васильев.

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