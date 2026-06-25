Российский болельщик удивился вменяемым ценам в Мексике во время ЧМ

Российский болельщик Михаил Шичков рассказал «Чемпионату» об условиях проживания в Мексике во время проведения чемпионата мира по футболу. По его словам, цены в Мехико не слишком отличаются от московских.

Так, бутылка пива в кафе стоит 250-300 руб. в пересчете на российские деньги. В московском заведении такая же бутылка обошлась бы вдвое дороже. Болельщик отметил, что в Мексике можно легко поесть на любой вкус и бюджет, поскольку очень много отличной уличной еды, которой не чураются даже солидные бизнесмены.

Больше всего фаната удивили цены на внутренние перелеты. Он рассказал, что у него были билеты за 1700 и 3000 руб. Самым дорогим оказался перелет из Канкуна в Гвадалахару — 11 тыс. руб., причем можно было бы сэкономить примерно вдвое, если лететь с пересадкой.

Приемлемой оказалась и стоимость проживания. В гестхаусе можно было переночевать за 5 тыс. руб.

«Я удивлен, что они не слишком взвинтили цены, как в том же Саранске в 2018-м, где многие даже не ночевали, а приезжали и уезжали. Это самое приятное удивление. В том числе и поэтому в Мехико поехало много людей из России: только у нас компания — 25 человек и еще шесть-семь человек примкнувших», — рассказал Шичков.

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