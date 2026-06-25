Врач-аллерголог детской поликлиники КОКБ им. Беляева Евгения Торощина в интервью VSE42.Ru рассказала, как различить аллергию и простуду.

По словам доктора, это два принципиально разных состояния. ОРВИ вызывается вирусами и, как правило, проходит в течение 7–10 дней. Аллергия же — это гиперреакция иммунной системы на внешние агенты: пыльцу, частицы пыли или шерсть животных. Она способна длиться несколько недель.

«Отличить аллергию от простуды по росту начала симптомов: наличию повышенной температуры, характеру выделений из носа и ощущению сильного зуда», — рассказывает Евгения Торощина.

При простуде часто поднимается температура, тогда как при аллергии она обычно остается нормальной, отметила специалист. Еще один яркий маркер аллергии — ощущение сильного зуда. При вирусной инфекции он, как правило, не проявляется. Если зуд присутствует — это веский повод заподозрить аллергическую природу симптомов и обратиться к профильному врачу.

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