Гибель пятерых подростков в сауне: судебное заседание назначено на 7 июля, администратор — под домашним арестом

В Кузбассе продолжается судебное разбирательство по делу о гибели пятерых несовершеннолетних при пожаре в сауне, расположенной в Прокопьевске. Заседание Зенковского районного суда, где будут рассмотрены обстоятельства трагедии, намечено на 7 июля 2026 года. Информацию предоставил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, по делу проходят трое жителей Прокопьевска — владелец сауны, его брат и администратор. Им предъявлено обвинение по факту предоставления услуг, не отвечающих нормам безопасности для жизни и здоровья людей. Действия подозреваемых, совершенные группой по предварительному сговору, повлекли за собой гибель пятерых несовершеннолетних.

Суд, принимая во внимание общественную опасность инкриминируемого деяния, а также данные о личности каждого из обвиняемых (возраст, состояние здоровья, наличие семьи), постановил продлить содержание под стражей предпринимателю и его брату до 18 декабря 2026 года. В отношении администратора избрана более мягкая мера пресечения — домашний арест на тот же срок. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителя Сахалина осудили за удержание женщины и вымогательство.