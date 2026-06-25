В Подмосковье построили пятый корпус жилого комплекса «Мытищи Парк»

В Мытищах построили пятый корпус в жилом комплексе «Мытищи Парк», группе «Самолет» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома, рассчитанного на 1254 квартиры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостройки составила 53,7 тыс. кв. м, в ней расположены разные планировочные решения — от студий с кухней-гостиной до четырехкомнатных квартир евро-формата. Сквозные входные группы имеют увеличенную высоту потолков до 4 метров и витражное остекление. Входы в каждый подъезд выполнены на одном уровне с землей, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ в дом.

На первом этаже всем обустроили помещения для хранения велосипедов и колясок, в подвальной части здания можно будет хранить сезонные вещи. Со внешней стороны дома на первом этаже, а также в одноэтажной части корпуса разместится коммерческая инфраструктура.

На территории также есть плоскостная стоянка, многоуровневый паркинг, появятся места для тихого отдыха, спортивная зона и несколько игровых площадок для детей разных возрастов. В комплексе построены пять корпусов, работают детский сад и школа, открыт бульвар с центральной площадью и плейхабом.

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