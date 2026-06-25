В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 25 июня, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 26 и 27 июня, на большей части территории области ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-20 градусов, ночью — +6-10. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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