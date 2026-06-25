ИИ назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta обновил расчеты фаворита чемпионата мира по футболу после завершения второго тура группового этапа.

На первое место искусственный интеллект поставил действующих чемпионов мира сборную Аргентины. Южноамериканцы досрочно заняли первое место в группе J, обыграв сборные Алжира (3:0) и Австрии (2:0). Примечательно, что все пять мячей в составе Аргентины забил 39-летний Лионель Месси. Шансы Аргентины на чемпионство суперкомпьютер оценил в 15,46%.

Предыдущий лидер рейтинга сборная Франции передвинулась на второе место (15,06%). Трехцветные также одержали две победы на старте турнира — над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0).

На третьем месте по прогнозам Opta находится сборная Испании (12,48%), на четвертом — Англии (9,48%).

Ранее на чемпионате мира определилась первая пара плей-офф, в 1/16 финала встретятся сборные Канады и ЮАР.