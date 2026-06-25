Лебедь в курятнике: испачканную в мазуте птицу не могут доставить на лечение — россиянка просит помощи

В Ноябрьске местные жители спасли заблудившегося лебедя — птица оказалась перепачкана веществом, напоминающим мазут или машинное масло. Сейчас пернатый гость временно размещен в курятнике. Для его полноценного спасения требуется профессиональная помощь. Волонтеры уже ищут возможность перевезти лебедя в Югру, сообщил muksun.fm.

По данным издания, птицу заметили в частном секторе города: о лебеде женщине-хозяйке сообщили друзья, приехавшие в гости. Опасаясь, что беззащитного лебедя могут атаковать собаки, она забрала его к себе. Сейчас лебедь находится в зоне выгула при курятнике, где ему временно обеспечена безопасность.

«Я живу в частном секторе. Друзья приехали и говорят „у тебя по дороге там гусь бегает, или лебедь“. Я побоялась, что собаки порвут птицу и забрала к себе», — рассказала ноябрянка Лидия Муксун.FM.

Как пояснила волонтер, перья птицы сильно загрязнены — внешне это напоминает мазут или отработанное масло, и такая субстанция особенно опасна для водоплавающих. У женщины уже есть опыт спасения пернатых: несколько лет назад вместе с коллегой из Ханты-Мансийска она выхаживала уток. Теперь же необходимо доставить лебедя к той самой специалистке, которая знает, как действовать в подобных случаях.

Пока вопрос с перевозкой не решен. Волонтер надеется, что откликнутся неравнодушные люди, которые смогут помочь с транспортировкой. Для лебедя сейчас критически важны не только перевозка, но и последующая очистка и восстановление под контролем профессионалов. Только так у птицы есть шанс вернуться к полноценной жизни в естественной среде.

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