Мечтает стать космонавтом: нижегородец набрал 300 баллов за три предмета на ЕГЭ

Илья Ковалев, выпускник нижегородского лицея № 38, стал обладателем максимального результата на ЕГЭ сразу по трем дисциплинам. О блестящем достижении в своем канале на платформе «Макс» написал губернатор региона Глеб Никитин. Молодой человек показал высший балл по русскому языку, профильной математике и физике, набрав в сумме 300 баллов, сообщил newsnn.ru.

Как подчеркнул глава региона, Илья с ранних лет четко понимал, к чему стремится. Это качество, по мнению Никитина, редко встречается, но имеет огромное значение.

Выбор предметов для юноши не случаен: с самого детства он мечтает о космосе и видит себя инженером-конструктором в области ракетостроения. Причем его амбиции простираются дальше создания ракет на Земле: однажды он хочет подняться к звездам и взглянуть на планету из космического иллюминатора.

Губернатор пожелал выпускнику воплотить мечту в реальность и внести значимый вклад в науку. Поздравления Илье, его наставникам и родителям также адресовал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, пожелав молодому человеку дальнейших успехов.

«Пример Ильи — лучшее доказательство того, что стремящийся к знаниям и открытый миру молодой человек обязательно добьется успеха», — отметил Шалабаев.

Ранее сообщалось, что московская выпускница установила рекорд на ЕГЭ и ждет результат по информатике.