«Буквально загрызают»: россияне в панике из‑за нашествия мошек — эксперт видит в этом хороший знак

В Кемерове местные жители бьют тревогу из-за нашествия насекомых в районе Московской площади и новой набережной. Горожане жалуются, что мошки «буквально загрызают». По словам россиян, насекомых стало так много, что находиться на улице практически невозможно, сообщил VSE42.RU .

Заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского государственного университета Николай Скалон в беседе с VSE42.Ru рассказал, что рост численности мошек может быть вызван как климатическими факторами, так и улучшением качества воды в водоемах.

Ученый напомнил, что в 1980-х годах насекомых в Кемерове практически не было, а спустя два десятилетия они вернулись. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вода в реках и озерах стала чище. Специалист также отметил, что кусаются только самки мошек — кровь необходима им для размножения.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии и Ростовской области саранча захватила 343 тыс. гектаров.