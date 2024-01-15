Детский сад продолжают возводить в подмосковном ЖК «Прибрежный Парк»

Строительная готовность нового дошкольного учреждения на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово составляет уже восемьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Напоминаем, что девелопер группа «Самолет» возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. А ввести в эксплуатацию социальный объект планируют уже в первом квартале этого года.

Примечательно, что все работы ведутся в соответствии с установленным графиком. На данном этапе на площадке задействовано более семидесяти человек. Монолитные работы завершены, обустроены фасады и кровля, установлено остекление.

Ожидается, что данный детский сад станет первым образовательным объектом, который появится на территории проекта «Прибрежный Парк». При этом завершение строительства всего комплекса запланировано на 2028 год.