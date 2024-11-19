Детскую площадку в Красноармейске восстановили в рекордные сроки

В Красноармейске оперативно восстановили детскую площадку на улице Морозова после обращения местных жителей.

Жители Красноармейска высказали свои замечания о состоянии детской площадки на улице Морозова в одном из городских телеграм-каналов. Они отметили, что игровое оборудование рядом с детским садом «Березка» нуждается в срочном ремонте, особенно с учетом повреждений подвесной дорожки.

Администрация округа незамедлительно отреагировала на нарекания граждан, направив специального сотрудника МКУ «Городское хозяйство» для оценки ситуации на площадке. Эксперт проверил состояние игровых конструкций и оценил возможность их восстановления. Работы по ремонту начались незамедлительно, и уже вскоре сломанная подвесная дорожка была восстановлена.

Оперативность местных властей позволила быстро решить проблему и обеспечить комфорт и безопасность на детской площадке. Теперь юные жители Красноармейска могут с удовольствием играть на обновленном оборудовании.