Девять миллионов жителей Испании столкнулись с ограничениями на воду из-за аномально жаркого лета

Во всей Испании проживает порядка 47 миллионов человек. Получается, что пятая часть жителей страны испытывает какие-либо ограничения на воду. Больше всего засуха ударила по Каталонии. Там экономию в потреблении воды ввели в 495 населенных пунктах. Ограничен полив садов, запрещено мытье автомобилей, заметно сокращено как промышленное, так и бытовое потребление водных ресурсов. Об этом рассказало издание El Pais.

В Андалусии сразу в сорока муниципалитетах по графику отключают воду. В Малаге всего лишь полностью отключена вода от душевых кабинок на морских пляжах. Водохранилища страны сейчас наполнены всего лишь на 42%. Это связано с огромным дефицитом осадков.