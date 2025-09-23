Диброва впервые рассказала о реакции детей на развод

Полина Диброва впервые раскрыла детали сложного разговора с детьми о решении уйти от Дмитрия Диброва к миллиардеру Роману Товстику. Об этом пишет KP.RU.

В подкасте адвокатов «Здесь не судят» Диброва рассказала, что бывший муж выдвинул два условия: личная подача на развод и самостоятельное объяснение с сыновьями. По ее словам, разговоры с 15-летним Александром, 12-летним Федором и 10-летним Ильей проходили раздельно — каждый ребенок отреагировал по-своему. Старший сын проявил мудрость, заявив, что осознает ситуацию постепенно, средний воспринял новость спокойно, а младший разрыдался от страха за мать.

«Они меня поддержали. Они сказали: «Мама, ну значит, так». Старший Сашка сказал: «Я пока не понимаю до конца. Возможно, я сэмоционирую чуть позже». Он очень мудрый мальчик. Федя как-то спокойно: «Ну, хорошо. Да, так»… А Илюшка, он заплакал. Он заплакал, и я увидела в его глазах страх. Он просто не понимал. Ему стало страшно за меня», — призналась Полина.

Диброва отметила, что главной задачей обоих родителей остается сохранение нормальных отношений для комфорта детей.

История приобретает особый драматизм учитывая, что Товстики и Дибровы ранее дружили семьями, а Полина была крестной одного из детей Романа. Сейчас обе семьи проходят сложный период адаптации, где психологическое благополучие детей становится приоритетом.

