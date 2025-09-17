«Сопротивляться было невозможно»: скрытый смысл интервью Дибровой про развод с мужем и любовника

На днях Полина Диброва дала откровенное интервью Лауре Джугелии, чтобы прояснить обстоятельства своего громкого развода с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Причиной расставания стала любовная связь Полины с Романом Товстиком — мужем ее подруги Елены. Что интервью Дибровой говорит о ее отношениях с мужем до развода и чувствах к Роману, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, во время просмотра интервью создается впечатление, что между Полиной и Товстиком произошло взаимное чувство под названием «любовь» и это Божий дар.

«И все так чисто, так красиво, все по-настоящему. Сопротивляться этому было практически невозможно, потому что это случилось и это даже не их вина — это просто что-то снизошло сверху наконец, два человека нашли друг друга. Но есть небольшое "но": какое бы чувство вас не накрыло, если вы являетесь ответственным родителем, если у вас много детей и вы их любите, вы все-таки несете за них ответственность», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В тот момент, когда это чувство начинает накрывать, добавила эксперт, сразу это не происходит — по косвенным признакам, наверняка, можно догадаться, что человек влечет.

«Тогда что-то зарождается. Если вы человек честный, если у вас есть совесть, конечно, вы остановитесь в этот момент и не сделаете шаги дальше. Ни тот, ни другой этого не сделали. Они отдались своему чувству. С одной стороны, винить мы их, может быть, не в праве, потому что любовь — это что-то очень уникальное. С другой стороны — есть другая сторона луны, она потемнее, но она есть. И какая бы любовь не была, все-таки есть некие устои моральные, особенно в отношении собственных детей, которые, наверное, не стоит ломать», — продолжила Абравитова.

Кроме того, добавила психолог, возникают вопросы к партнерам Полины и Товстика.

Фото: [ t.me/dibrovapolina ]

«Например, сам Дибров куда смотрел? Он что, не видел, что происходит? Если он так любит свою жену, так тонко ее чувствует, она ему дорога? Ведь он тоже был вхож в эту семью. И тем более, Полина являлась близкой подругой и крестной матерью даже ребенка семейства Товстик. И сам Дмитрий тоже там бывал и видел, наверняка, что происходило. Естественно, можно сделать вывод, что любви уже никакой не было и интереса к собственной жене не было такого, как он сейчас нам это представляет — какой он благородный», — подчеркнула эксперт.

То же самое, продолжила она, можно сказать о супруге Товстика — почему она не замечала очевидного.

«Возникает вопрос: а так ли уж в ней все прекрасно? Поэтому то, что произошло, скорее всего, это логическая цепочка событий взаимоотношений в этих семьях. Скорее всего, туда оно и шло, и не сейчас, так чуть позже. И, возможно, с другим каким-то человеком. Поэтому здесь очень много разных слоев, но все-таки напрашивается вывод — как бы Полина не выглядела божьим одуванчиком, все же в основе лежит предательство и развал семьи», — заключила Абравитова.

