Диетолог Королева назвала метод «не срываться» на фастфуд

Генеральная прокуратура РФ может провести тотальную проверку сетей быстрого питания в субъектах РФ. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что в настоящее время не имеется каких-либо рамок, регулирующих разрешенный объем такой пищи в неделю. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что в данном случае большую роль играет сила воли человека, поэтому, если человек понимает, что может сорваться на такую пищу, то ему стоит обходить стороной заведения, где продается такая еда.