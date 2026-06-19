Минэкологии Московской области приглашает принять участие в 3 экологических конкурсах

Как сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, начался прием заявок на 3 экологических конкурса. Они проходят на платформе «Эковики» и призваны поддержать инициативу жителей, которым небезразлична судьба окружающей среды. Участвовать может каждый: для этого достаточно зарегистрировать свое мероприятие на платформе, реализовать его и представить отчетные материалы. Все отчеты необходимо загрузить до ноября 2026 года.

Призовой фонд каждого конкурса — 150 тыс. руб. По результатам оценки жюри в каждом из направлений выберут по 5 победителей, денежные награды для них составят от 10 до 50 тыс. руб. Имена лауреатов обнародуют по итогам года в официальном сообществе «Эковики» «ВКонтакте».

Конкурс «Зов природы» ориентирован на уборку природных территорий с раздельным сбором отходов. Участникам предстоит собрать команду, организовать одну или несколько уборок и подготовить подробный отчет. В нем нужно отразить количество проведенных мероприятий, число волонтеров, общий объем собранных отходов и вторсырья, направленного на переработку.

Тем, кто умеет вдохновлять соседей и объединять людей вокруг полезных идей, подойдет конкурс «Экодвор». Он адресован организаторам локальных экологических праздников для жителей двора, микрорайона или небольшого населенного пункта. В рамках акции можно устраивать обмен книгами и вещами, пункты приема вторсырья, проводить мастер‐классы, игры и квесты.

Еще одно важное направление — конкурс «Посади лес», посвященный восстановлению зеленых массивов. Его участники берут на себя организацию выездных акций по посадке деревьев. Чтобы заявка была принята, необходимо зафиксировать мероприятие на платформе, затем загрузить отчет с ключевыми параметрами: площадью озеленения, количеством и породами высаженных саженцев, географическими координатами участка, числом добровольцев. Обязательным условием также является приложение фото‐ и видеоматериалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.