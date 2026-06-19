Певица Диана Гурцкая с теплотой отозвалась о своем сыне Константине. 19-летний юноша, несмотря на студенческий статус и отсутствие стипендии, часто радует ее приятными подарками, сообщает Teleprogramma.org. Сама артистка считает, что это качество досталось мальчику от отца Петра Кучеренко, который всегда был щедрым и внимательным. К сожалению, он умер в 2023 году, возвращаясь из рабочей поездки.

По словам певицы, Константин не только старается быть хорошим сыном, но и активно поддерживает маму на мероприятиях. Юноша уверен, что забота о родителях — это обязанность каждого взрослого ребенка. Гурцкая гордится сыном и называет его своей надеждой и наградой.

«Костя очень любит дарить подарки. Вчера, например, подарил кофейный сервиз. Мне очень понравилось. Самое главное — что сын об этом подумал и порадовал меня. Это было так неожиданно», — рассказала артистка.

Сейчас молодой человек осваивает юридическую специальность, но стипендию пока не получает. Он продолжает играть на фортепиано, хотя из-за занятости делает это реже. Зарабатывать на жизнь через стримы или что-то подобное он не планирует. Пока у него нет девушки — все его мысли заняты университетом и будущей профессией.

Сама певица также поделилась личными успехами. Она заметно постройнела и чувствует себя гораздо лучше. Секрет прост: она сократила потребление сладкого и мучного, но не голодала. Теперь три раза в неделю занимается аэробикой и плаванием.

По словам Гурцкой, в воде она чувствует себя особенно свободно — по гороскопу она рак. Певица довольна изменениями и с улыбкой говорит о новом этапе в своей жизни.

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