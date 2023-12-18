Директора УК задержали под Ульяновском из-за отравления девяти человек газом

Глава занимавшейся обслуживанием дома в поселке Цильна в Ульяновской области управляющей компании, где накануне угарным газом отравились сразу девять человек, взят под стражу полицейскими, проинформировала пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное производство.

«Причиной смерти, а также госпитализации людей, предварительно, стало отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов в поселке Цильна под ульяновском были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 19-летней девушки. Позднее семь пострадавших, среди которых четверо детей, были доставлены в ближайшую клинику.