Директора УК задержали под Ульяновском из-за отравления девяти человек газом
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Глава занимавшейся обслуживанием дома в поселке Цильна в Ульяновской области управляющей компании, где накануне угарным газом отравились сразу девять человек, взят под стражу полицейскими, проинформировала пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное производство.
«Причиной смерти, а также госпитализации людей, предварительно, стало отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе СК.
Напомним, на прошлой неделе в одном из домов в поселке Цильна под ульяновском были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 19-летней девушки. Позднее семь пострадавших, среди которых четверо детей, были доставлены в ближайшую клинику.