Для психологов Городского округа Пушкинский провели практический семинар

Специалисты собрались в МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №2» (корпус 2), чтобы поделиться авторскими практиками и перенять опыт коллег.

Так, психолог Ни Е. А. рассказала о собственной методике занятий, актуальной для применения в 4-6 классах. Методика направлена на развитие эмоционального интеллекта. Специалист Безродняя Е. А. детально осваивать способы оказания помощи младшим школьникам в преодолении трудностей. Своим опытом она поделилась с коллегами. Психолог Нуриева И.Н. рассказала о разработке авторского тренинга «Первый раз в 5 класс» и поделилась методиками адаптации учащихся после окончания младшей школы.

Психологи приобрели практические материалы, предложенные на мероприятии. Они также приняли участие в мастер-классах, чтобы на практике закрепить полученные теоретические знания. Специалисты оставили положительные отзывы о проведенном мероприятии.