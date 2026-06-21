Дмитриев неожиданно высказался о возможной отставке британского премьера

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал в социальной сети X сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет Газета.ру.

Он с иронией отметил, что подобные политические изменения могут объединить самых разных участников мировой повестки, включая не только граждан Великобритании, но и все человечество в целом.

Поводом для обсуждения стали публикации в СМИ о снижении уровня поддержки британского премьера. Сообщалось, что часть членов правительства якобы обсуждает необходимость его ухода с поста, а также возможные перестановки в кабинете министров.

По данным британской прессы, политическая ситуация вокруг премьер-министра осложнилась на фоне падения рейтингов и внутренней критики. Отдельные источники утверждают, что в окружении Стармера уже обсуждаются сценарии дальнейших шагов и сохранения политического влияния.

Официальных подтверждений его отставки на данный момент нет, однако дискуссии вокруг будущего британского правительства продолжаются.