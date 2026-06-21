«Середина лета рядом»: как по погоде предсказывали лето и урожай 22 июня предки на Руси

Общество

22 июня в народной традиции считался днем внимательных наблюдений за природой. В этот период лето уже набирает силу, и по погоде старались понять, каким будет остаток сезона — жарким, дождливым или переменчивым.

Природные приметы 22 июня основывались на поведении солнца, ветра, облаков, а также на активности животных и насекомых. Такие наблюдения помогали предсказывать погоду на ближайшие недели.

Погода 22 июня и значение дня

Считалось, что 22 июня отражает общее состояние лета. Если день ясный и теплый, то и сезон обещал быть стабильным и урожайным.

Обращали внимание на:

  • яркость солнца;
  • наличие облаков утром и вечером;
  • силу ветра;
  • влажность воздуха.

Природные приметы 22 июня о погоде

По наблюдениям в этот день делали выводы:

  • ясное небо утром — к жаркому июлю;
  • пасмурность — к затяжным дождям;
  • сильный ветер — к переменчивой погоде;
  • духота вечером — к длительному теплу.

Поведение животных и растений

Особое внимание уделяли природе вокруг:

  • активные птицы утром — к хорошей погоде;
  • низкий полет ласточек — к дождю;
  • усиленный запах трав — к жаре;
  • тишина в природе — к смене погоды.

Что замечали в этот день

В народных наблюдениях выделяли:

  • утреннюю росу;
  • закат солнца;
  • движение облаков;
  • поведение насекомых.

Что нельзя делать по народным наблюдениям

В традиции считалось нежелательным:

  • игнорировать резкие изменения погоды;
  • работать на изнуряющей жаре без отдыха;
  • начинать тяжелые дела в духоту;
  • перегружать себя физически в полдень.

Коротко: главное о природных приметах 22 июня

  • 22 июня считался важным днем летних наблюдений.
  • По погоде предсказывали характер лета.
  • Обращали внимание на солнце, ветер и животных.
  • Ясный день считался знаком стабильного сезона.
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