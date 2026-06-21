«Середина лета рядом»: как по погоде предсказывали лето и урожай 22 июня предки на Руси
22 июня в народной традиции считался днем внимательных наблюдений за природой. В этот период лето уже набирает силу, и по погоде старались понять, каким будет остаток сезона — жарким, дождливым или переменчивым.
Природные приметы 22 июня основывались на поведении солнца, ветра, облаков, а также на активности животных и насекомых. Такие наблюдения помогали предсказывать погоду на ближайшие недели.
Погода 22 июня и значение дня
Считалось, что 22 июня отражает общее состояние лета. Если день ясный и теплый, то и сезон обещал быть стабильным и урожайным.
Обращали внимание на:
- яркость солнца;
- наличие облаков утром и вечером;
- силу ветра;
- влажность воздуха.
Природные приметы 22 июня о погоде
По наблюдениям в этот день делали выводы:
- ясное небо утром — к жаркому июлю;
- пасмурность — к затяжным дождям;
- сильный ветер — к переменчивой погоде;
- духота вечером — к длительному теплу.
Поведение животных и растений
Особое внимание уделяли природе вокруг:
- активные птицы утром — к хорошей погоде;
- низкий полет ласточек — к дождю;
- усиленный запах трав — к жаре;
- тишина в природе — к смене погоды.
Что замечали в этот день
В народных наблюдениях выделяли:
- утреннюю росу;
- закат солнца;
- движение облаков;
- поведение насекомых.
Что нельзя делать по народным наблюдениям
В традиции считалось нежелательным:
- игнорировать резкие изменения погоды;
- работать на изнуряющей жаре без отдыха;
- начинать тяжелые дела в духоту;
- перегружать себя физически в полдень.
Коротко: главное о природных приметах 22 июня
- 22 июня считался важным днем летних наблюдений.
- По погоде предсказывали характер лета.
- Обращали внимание на солнце, ветер и животных.
- Ясный день считался знаком стабильного сезона.