«Середина лета рядом»: как по погоде предсказывали лето и урожай 22 июня предки на Руси

22 июня в народной традиции считался днем внимательных наблюдений за природой. В этот период лето уже набирает силу, и по погоде старались понять, каким будет остаток сезона — жарким, дождливым или переменчивым.

Природные приметы 22 июня основывались на поведении солнца, ветра, облаков, а также на активности животных и насекомых. Такие наблюдения помогали предсказывать погоду на ближайшие недели.

Погода 22 июня и значение дня

Считалось, что 22 июня отражает общее состояние лета. Если день ясный и теплый, то и сезон обещал быть стабильным и урожайным.

Обращали внимание на:

яркость солнца;

наличие облаков утром и вечером;

силу ветра;

влажность воздуха.

Природные приметы 22 июня о погоде

По наблюдениям в этот день делали выводы:

ясное небо утром — к жаркому июлю;

пасмурность — к затяжным дождям;

сильный ветер — к переменчивой погоде;

духота вечером — к длительному теплу.

Поведение животных и растений

Особое внимание уделяли природе вокруг:

активные птицы утром — к хорошей погоде;

низкий полет ласточек — к дождю;

усиленный запах трав — к жаре;

тишина в природе — к смене погоды.

Что замечали в этот день

В народных наблюдениях выделяли:

утреннюю росу;

закат солнца;

движение облаков;

поведение насекомых.

Что нельзя делать по народным наблюдениям

В традиции считалось нежелательным:

игнорировать резкие изменения погоды;

работать на изнуряющей жаре без отдыха;

начинать тяжелые дела в духоту;

перегружать себя физически в полдень.

Коротко: главное о природных приметах 22 июня