Стало известно, чем завершилась ситуация с отключением электричества в Севастополе

После аварийных отключений, вызванных последствиями атаки беспилотников, подача электроэнергии жителям Севастополя возобновлена в полном объеме. Об этом написало в телеграм-канале предприятие «Севастопольэнерго», передает Газета.ру.

В Севастополе полностью восстановили электроснабжение после масштабных перебоев, возникших вследствие аварийной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Ранее в ряде районов города действовал график временных ограничений подачи электроэнергии. Такие меры были введены для стабилизации работы энергосети после повреждений, вызванных последствиями атаки беспилотников на Крымский полуостров.

В результате произошедших событий в отдельных районах Крыма фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением. Кроме того, временно были введены ограничения на продажу топлива.

Власти Севастополя призывали жителей по возможности сократить потребление электроэнергии, временно отказавшись от использования кондиционеров и других энергоемких бытовых приборов.

После завершения восстановительных работ специалисты вернули электроснабжение всем потребителям. В настоящее время энергосистема города функционирует в штатном режиме.