«Пустые террасы, полные склады». В Париже запретили пить алкоголь на улице из-за жары

Власти Франции приняли решение ограничить употребление алкоголя в общественных местах на фоне аномальной жары. Соответствующие рекомендации направлены местным администрациям в регионах, где объявлен красный уровень погодной опасности. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

«В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице начиная с утра воскресенья», – цитирует публикацию источник.

Мера введена для снижения нагрузки на службы скорой помощи в условиях экстремальной погоды. В воскресенье столбики термометров в столице Франции могут подняться до отметки в 38 градусов.

В то же время инициатива вызвала неоднозначную реакцию у представителей местного ресторанного бизнеса. Профсоюз рестораторов раскритиковал решение властей, назвав его запоздалым и не соответствующим текущей ситуации. По словам рестораторов, алкогольная продукция уже заготовлена для проведения фестиваля, а ее употребление по-прежнему разрешено на открытых террасах заведений.

Ранее сообщалось о том, что в Египте запретили полеты на шарах в Луксоре до 31 августа.