Огромная акула удивила туристов у берегов Владивостока

Возле Владивостока очевидцы зафиксировали появление крупной акулы, которая активно охотилась в прибрежных водах. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах, передает Газета.ру.

Хищную рыбу заметили в районе южного мыса острова Русский. По словам свидетелей, акула несколько раз выпрыгивала из воды на значительную высоту, преследуя косяки пиленгаса.

Специалисты отмечают, что в последние годы в акватории Приморья все чаще фиксируются случаи появления крупных морских хищников. Это связывают с изменением климатических условий и постепенным потеплением воды в регионе.

По данным наблюдений, средняя температура в Приморье за несколько десятилетий заметно выросла, а в летне-осенний период вода в бухтах достигает значений, сопоставимых с южными курортами России. На этом фоне океанологи не исключают дальнейшего увеличения случаев появления акул у побережья населенных пунктов.

Эксперты также предупреждают, что климатические изменения могут привести к усилению погодных аномалий, включая более мощные тайфуны, наводнения и повышение уровня моря в прибрежных районах.