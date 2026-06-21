«Небо над Россией закрыто для врага». Силы ПВО за 13 часов уничтожили 168 украинских БПЛА

За период с семи утра до восьми вечера 21 июня дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно официальному сообщению, сбитые дроны были обнаружены и поражены в воздушном пространстве над одиннадцатью субъектами Российской Федерации.

В перечень регионов вошли Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Тверская, Тульская и Смоленская области, а также Московский регион и Краснодарский край. Кроме того, цели уничтожались над акваториями Азовского и Черного морей и в небе над Республикой Крым.

Ранее сообщалось о том, что ночная атака БПЛА на Керченский полуостров привела к 4 жертвам.