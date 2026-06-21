Церковный праздник 22 июня: день памяти священномученика Евсевия Самосатского и других святых, что можно и нельзя делать
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православные верующие 22 июня отмечают церковный день памяти священномученика Евсевия Самосатского и других святых, почитаемых в этот день по православному календарю. Это не великий праздник, а день духовного поминовения и обращения к подвигу веры.
Церковный праздник 22 июня связан с памятью святых, которые своей жизнью и служением укрепляли христианскую традицию и сохраняли верность вере даже в тяжелых испытаниях.
Какой церковный праздник 22 июня
В этот день в православной традиции вспоминают:
- священномученика Евсевия Самосатского;
- мучеников и исповедников раннего христианства;
- других святых, чья память приходится на 22 июня.
Евсевий Самосатский почитается как епископ, который твердо стоял за православную веру и пострадал за свои убеждения.
Евсевий Самосатский — кратко о святом
Священномученик Евсевий был епископом города Самосаты и активно защищал православное учение в период церковных споров. За свою веру он подвергся гонениям и принял мученическую кончину.
В церковной традиции он считается:
- примером стойкости в вере;
- защитником православного учения;
- символом духовной твердости.
Смысл церковного дня 22 июня
Главный смысл этого дня — напоминание о верности вере и духовной стойкости.
В этот день важно:
- сохранять внутреннее спокойствие;
- избегать конфликтов;
- уделять время молитве;
- проявлять терпение и доброту.
Что можно делать 22 июня
В церковной традиции рекомендуется:
- посещать храм;
- молиться святым этого дня;
- помогать ближним;
- читать духовные тексты;
- проводить день в тишине и мире.
Что нельзя делать 22 июня
В этот церковный день считается нежелательным:
- ссориться и ругаться;
- проявлять злость и раздражение;
- осуждать других;
- предаваться суете;
- нарушать внутреннее спокойствие.
Именины 22 июня
В этот день именины отмечают верующие, чьи имена совпадают с именами святых, почитаемых 22 июня по церковному календарю.
Какой праздник будет завтра
23 июня православная церковь продолжает цикл памятных дней и вспоминает других святых угодников Божиих.
Коротко: главное о дне
- 22 июня — день памяти священномученика Евсевия Самосатского.
- День связан с духовной стойкостью и верностью вере.
- Что нельзя делать: ссориться, злиться и осуждать.
- Рекомендуется провести день спокойно и в молитве.