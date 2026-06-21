Церковный праздник 22 июня: день памяти священномученика Евсевия Самосатского и других святых, что можно и нельзя делать

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Православные верующие 22 июня отмечают церковный день памяти священномученика Евсевия Самосатского и других святых, почитаемых в этот день по православному календарю. Это не великий праздник, а день духовного поминовения и обращения к подвигу веры.

Церковный праздник 22 июня связан с памятью святых, которые своей жизнью и служением укрепляли христианскую традицию и сохраняли верность вере даже в тяжелых испытаниях.

Какой церковный праздник 22 июня

В этот день в православной традиции вспоминают:

  • священномученика Евсевия Самосатского;
  • мучеников и исповедников раннего христианства;
  • других святых, чья память приходится на 22 июня.

Евсевий Самосатский почитается как епископ, который твердо стоял за православную веру и пострадал за свои убеждения.

Евсевий Самосатский — кратко о святом

Священномученик Евсевий был епископом города Самосаты и активно защищал православное учение в период церковных споров. За свою веру он подвергся гонениям и принял мученическую кончину.

В церковной традиции он считается:

  • примером стойкости в вере;
  • защитником православного учения;
  • символом духовной твердости.

Смысл церковного дня 22 июня

Главный смысл этого дня — напоминание о верности вере и духовной стойкости.

В этот день важно:

  • сохранять внутреннее спокойствие;
  • избегать конфликтов;
  • уделять время молитве;
  • проявлять терпение и доброту.

Что можно делать 22 июня

В церковной традиции рекомендуется:

  • посещать храм;
  • молиться святым этого дня;
  • помогать ближним;
  • читать духовные тексты;
  • проводить день в тишине и мире.

Что нельзя делать 22 июня

В этот церковный день считается нежелательным:

  • ссориться и ругаться;
  • проявлять злость и раздражение;
  • осуждать других;
  • предаваться суете;
  • нарушать внутреннее спокойствие.

Именины 22 июня

В этот день именины отмечают верующие, чьи имена совпадают с именами святых, почитаемых 22 июня по церковному календарю.

Какой праздник будет завтра

23 июня православная церковь продолжает цикл памятных дней и вспоминает других святых угодников Божиих.

Коротко: главное о дне

  • 22 июня — день памяти священномученика Евсевия Самосатского.
  • День связан с духовной стойкостью и верностью вере.
  • Что нельзя делать: ссориться, злиться и осуждать.
  • Рекомендуется провести день спокойно и в молитве.
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