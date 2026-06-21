Специалисты зафиксировали несколько солнечных вспышек, однако серьезного влияния на геомагнитную обстановку на Земле 22 июня 2026 года не ожидается.

По данным лабораторий солнечной астрономии, планетарный индекс Kp останется на низком уровне, что указывает на стабильное состояние магнитного поля Земли. Вероятность магнитной бури оценивается примерно в несколько процентов, при этом большинство прогнозов указывают на спокойную космическую погоду.

Наблюдения за Солнцем показали несколько вспышек различной мощности, включая события среднего класса. Такие явления иногда сопровождаются выбросами плазмы, однако не всегда приводят к значимым геомагнитным последствиям.

Атмосферное давление в крупных городах будет находиться в пределах или около климатической нормы, что дополнительно указывает на отсутствие серьезных метеоаномалий.

Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка может меняться достаточно быстро, поэтому прогнозы периодически корректируются. Тем не менее на данный момент существенных рисков для техники и самочувствия большинства людей не ожидается.