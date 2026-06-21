Новый ГОСТ изменит подход к производству женской обуви

В России утвержден новый государственный стандарт, определяющий требования к прочности женских каблуков и методам их испытаний. Документ опубликован в базе Росстандарта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Росстандарта.

Согласно установленной методике, проверка обуви будет проводиться в несколько этапов с использованием специализированного оборудования. На первом этапе каблук фиксируют в испытательной машине и подвергают нагрузке, имитирующей условия ходьбы, после чего фиксируют возможные смещения конструкции.

Далее нагрузку увеличивают, а специалисты оценивают, сохраняет ли обувь первоначальную форму после снятия давления. Это позволяет определить устойчивость крепления каблука к деформации.

На завершающем этапе изделие подвергают максимальному механическому воздействию вплоть до разрушения. В процессе фиксируются предельные показатели прочности, а также характер возможных повреждений.

Новый стандарт вступит в силу с 2 ноября и будет применяться при оценке качества обувной продукции.