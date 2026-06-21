Иран ответил США жестким предупреждением на фоне переговоров
Газета.ру: Иран заявил о готовности ответить на угрозы со стороны США
Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии Мохаммад Багер Галибаф выступил с резким заявлением в адрес США, призвав американскую сторону быть более осторожной в публичных высказываниях. Об этом пишет Газета.р.у
В социальной сети он отметил, что вооруженные силы Ирана готовы реагировать на любые действия, а инициатива в возможном развитии событий будет находиться на стороне Тегерана.
Поводом для реакции стали заявления американского руководства, в которых звучали угрозы в адрес Ирана и предупреждения о возможных силовых мерах, если Тегеран не изменит свою позицию по ряду региональных вопросов.
Сообщение было опубликовано на фоне проходящих в Швейцарии технических переговоров между делегациями двух стран. По данным СМИ, на определенном этапе иранская сторона покинула площадку встречи в знак несогласия с риторикой американской стороны.
Ситуация вокруг диалога остается напряженной, а стороны продолжают обмениваться жесткими заявлениями на фоне обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности.