Украину могут никогда в НАТО не принять, но вслух об этом не говорят. Так написал в своем официальном канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев 11 июля.

По словам политика, в самом альянсе при этом не говорят о таком решении вслух, потому что боятся. Именно так Медведев прокомментировал первый день саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Медведев уверен, что «страну 404» в НАТО лишь зовут быстрее, но вот вопрос скорости принятия ее в альянс остается открытым: особенно интересны условия этого процесса. Вполне вероятно, пишет Медведев, что этого никогда и не случится. Зато киевскому режиму на данный момент увеличат военную помощь, поставив еще больше вооружений.