В Кемерове завершились поиски 16-летней школьницы, пропавшей 26 августа

В Кемерове успешно завершились поиски 16-летней школьницы, которая ушла из дома днем ранее и перестала выходить на связь. Сообщение о ее исчезновении поступило в полицию 26 августа около 23:20. Мать пропавшей рассказала правоохранителям, что дочь покинула квартиру примерно в 14:00 и до вечера не вернулась, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали розыскные мероприятия. Информацию о несовершеннолетней передали всем патрульным экипажам города, а ориентировку оперативно опубликовали в средствах массовой информации и социальных сетях. Благодаря совместным действиям полиции и неравнодушных граждан местонахождение девочки было установлено.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют обстоятельства ухода ребенка из дома. Специалистам предстоит установить, где находилась школьница все это время и что послужило причиной ее исчезновения.

По предварительным данным, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранители напоминают родителям о необходимости регулярно разговаривать с детьми и знать круг их общения, чтобы предотвращать подобные ситуации. Семье школьницы будет оказана психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что в Тибете два россиянина числятся без вести пропавшими.