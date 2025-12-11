До 35% к окладу: сотрудникам МВД рекордно повысят зарплаты за счет остальных рабочих

Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало проект приказа о повышении с 2026 года размеров надбавок за особые условия службы для ряда категорий сотрудников. Сумма доплат будет варьироваться от 20% до 35% от должностного оклада, сообщает «Парламентская газета».

Повышение коснется сотрудников подразделений дознания, центров временного содержания несовершеннолетних, СИЗО, подразделений МВД на транспорте и других структур. Участковым уполномоченным полиции планируется установить надбавку в размере 20%.

Наиболее высокий размер выплат — до 35% — предусмотрен для сотрудников, занимающих штатные должности в подразделениях участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, включая старших участковых и их помощников.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских отметил, что инициатива направлена на решение проблемы кадрового дефицита, когда на отдельных территориях один участковый курирует два-три участка. Он также предложил рассмотреть дополнительные меры поддержки, такие как строительство служебного жилья и разработка льготных ипотечных программ.

Общественное обсуждение проекта продлится до 24 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отложили реформу рабочего дня, которая предполагала сокращенный график.