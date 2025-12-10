В Госдуме отложили реформу рабочего дня из-за рисков для экономики и производственной логистики

Инициатива о сокращении рабочего дня в России упирается в суровые экономические реалии. Депутат Светлана Бессараб в интервью Pravda.Ru поясняет , что переход на шестичасовой график в нынешних условиях скорее похож на благое пожелание, чем на выполнимый план.

По ее словам, основное препятствие — производственная логистика: большинство предприятий, особенно работающих в три восьмичасовые смены, для сохранения бесперебойного цикла будут вынуждены вводить четвертую смену. Это повлечет за собой не только увеличение штата, но и значительный рост издержек на фонд оплаты труда, что в конечном итоге скажется на себестоимости продукции.

Подобные радикальные изменения, по мнению парламентария, могут быть предметом обсуждения только после окончания специальной военной операции и при условии устойчивого экономического роста. В противном случае реформа рискует стать неподъемным бременем для бизнеса. Бессараб подчеркивает, что к вопросу нужно подходить поэтапно и взвешенно, рассматривая в первую очередь более мягкие варианты, например, сокращение недели до 36 часов, как это принято во многих развитых странах.

Она уточнила, что, несмотря на то что некоторые прогрессивные работодатели уже самостоятельно сокращают часы для офисных сотрудников без потери зарплаты, массовый переход на короткий день — это вопрос отдаленного будущего. Сейчас приоритетом остается поддержание стабильности и обороноспособности страны, а социальные эксперименты такого масштаба требуют иного, более спокойного времени. Итогом дискуссии становится понимание, что путь к сокращению рабочего времени лежит через восстановление экономики и завершение текущих вызовов, а не вопреки им.

